Milan-Stella Rossa, Leao: “Vogliamo mostrare il nostro valore” | News

Milan-Stella Rossa, Leao: “Vogliamo onorare la maglia del Milan”

Intervenuto durante la conferenza stampa pre Milan-Stella Rossa, Rafael Leao ha speso delle parole riguardo l’entusiasmo della prima metà di stagione e dell’attuale momento di forma della squadra. “Nella squadra ci sono tanti giovani e il nostro allenatore ci dà fiducia per entrare in campo tranquilli. Stiamo bene e affrontiamo le giornate a testa alta. Sappiamo che non abbiamo fatto bene nelle ultime partite, abbiamo guardato i nostri errori e vogliamo reagire. Domani vogliamo dimostrare cosa sappiamo fare, mostrare il nostro valore e onorare la maglia del Milan.

