Milan-Stella Rossa, Leao: “Ibrahimovic è come un fratello maggiore”

Milan-Stella Rossa, Leao: “Pioli mi dà fiducia”

Intervenuto durante la conferenza stampa pre Milan-Stella Rossa, Rafael Leao ha parlato del ruolo che ricoprirà domani e dei suoi miglioramenti. “Mi trovo bene in quella posizione, cerco di fare il meglio per la squadra a prescindere dalla posizione. La cosa più importante è vincere. Ringrazio Pioli perché mi dà fiducia tutti i giorni, così come i compagni. Quest’anno mi sono trovato meglio rispetto allo scorso anno. Ibrahimovic? Ho sempre detto che per noi è come un fratello maggiore, ci insegna tanto e la sua caratteristica più importante è la mentalità. Con lui siamo più forti”.

Calciomercato Milan – Rivoluzione in fascia: ecco chi può arrivare. Vai alla news > > >