Milan-Stella Rossa, Ivanic: “Abbiamo più possibilità di vincere”

Le parole di Ivanic in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Stella Rossa di Champions League dal nostro inviato

Alla vigilia di Milan-Stella Rossa , sesta giornata di Champions League , ha parlato in conferenza stampa il giocatore serbo, Mirko Ivanic , ecco tutte le sue dichiarazioni.

Se possono giocare una partita simile alla scorsa col Milan: "La ricordo, non eravamo favoriti, ma abbiamo giocato da squadra e in modo disciplinato. Sarà difficile domani, loro sono tra i più forti al mondo, ma dovremo essere disciplinati e ridurre al minimo gli errori. Queste squadre ti puniscono per ogni piccolezza, spero che otterremo un risultato positivo".