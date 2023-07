Milan, Sportiello: “Giocato titolare solo le ultime dieci. Scelta già fatta”

Il nuovo portiere del Milan, Marco Sportiello, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole sulla scelta di venire in rossonero

Tempo di calciomercato e annunci in casa Milan . Il nuovo portiere rossonero Marco Sportiello è arrivato a parametro zero e sarà il secondo dietro le spalle di Mike Maignan . Ecco un estratto delle sue parole in conferenza stampa, sul vestire rossonero dopo aver conquistato la titolarità a Bergamo.

"Io ho giocato titolare solo le ultime dieci. La scelta era già stata fatta. Per me era difficile dire di no, per tante cose. Ho dato tutto lì. Sono contento di aver fatto quel percorso, dalle giovanili alla prima squadra. È stata la scelta giusta per tutti. Hanno tanti portieri e non credo si strapperanno i capelli. Penso sia giusto così".