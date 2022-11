Milan-Spezia, Gotti: “Loro hanno qualità. Non dovremo concedere spazi”

Luca Gotti, allenatore dei liguri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Spezia, partita della 13^ giornata di Serie A

Daniele Triolo

Luca Gotti, allenatore dei liguri, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Spezia, partita della 13^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera, alle ore 20:45, a 'San Siro'. Ecco, dunque, le dichiarazioni del tecnico ospite Gotti.

Milan-Spezia, Gotti presenta la partita di domani in conferenza — Gotti su Spezia-Fiorentina 1-2: “Non sono pronto a rivedere la mentalità, ma sono dispiaciuto. Il finale della partita contro la Fiorentina non l’ho ancora assorbito, però mi tengo il desiderio durato tutta la partita: lo spirito e quel modo di volerla affrontare e bisogna che abbiamo una lettura migliore dei momenti”.

Sugli strascichi che ha lasciato quella sconfitta: “Quando perdi non sei abituato. Stai male, sto male io e stanno male i giocatori. I giorni successivi a caldo sono giorni in cui devi riannodare dei fili che si sono sciolti e devi mettere a posto qualcosa, facendo i conti con gli acciacchi. Ti prepari a queste tre partite in otto giorni, focalizzandoti sul fatto che il nostro campionato è fatto di queste tre partite, senza pensare ad altro”.

Su chi ha più da perdere tra Milan e Spezia: “Non riesco a vedere in generale le partite come qualcuno che ha qualcosa da perdere. Ogni partita è un’opportunità, sappiamo il grado di difficoltà delle gare di Serie A, dove niente è scontato. Sappiamo quanto è forte il Milan, il titolo che hanno sulla maglia ne è una testimonianza”.

Sulle differenze tra lo Spezia che gioca in casa e quello che gioca in trasferta: “Il pubblico domani ci sarà, ma saranno ottantamila degli altri. Di sicuro i risultati e i gol fatti sono questi, ma se guardo l’atteggiamento di Monza, o quello contro la Salernitana, per le occasioni create l’atteggiamento c’è. Poi la partita prende direzioni diverse, mentre le altre partite sono fatte contro squadre di altissimo livello, come il Milan domani sera”.

Su come stanno Emil Holm e Daniele Verde: “Holm ha saltato un paio di giorni di allenamento per quel problemino accusato con la Fiorentina, ma si è allenato con la squadra negli ultimi due giorni. Verde prosegue con il suo percorso, per cercare di ritrovare la condizione migliore per le partite di Serie A”.

Su Dávid Strelec che sta capendo l'intensità del calcio italiano: “È entrato e ha avuto un impatto, si è procurato una buona occasione dove Terracciano ha fatto una bella parata. Ha qualità, il mio compito, insieme al suo, è quello di dargli continuità”.

Sui possibili cambi di formazione in queste ultime tre partite del 2022: “È un’ipotesi. La mia idea e il concetto che voglio che ci guidi sono le caratteristiche delle partite e le caratteristiche dei miei giocatori. Voglio utilizzare il più possibile la rosa per fare in modo di avere il nostro livello più alto in tutte le partite”.

Su che atteggiamento dovrà avere la sua squadra in Milan-Spezia: “Il Milan ne ha parecchie di qualità. Può gestire le partite in diversi modi. Ha qualità di palleggio, ha giocatori bravi nello stretto, sulla trequarti. Ha giocatori di qualità e grande gamba che utilizzano bene gli spazi. In certe zone del campo non dovremo concedere gli spazi, dovremo affrontare la partita consapevoli di queste caratteristiche”.

Sul gruppo che sta assimilando la sua filosofia: “Mi auguro fortemente che ci siano grossi margini di miglioramento. Non so se ha visto la partita di champions del Milan, dove il Salisburgo si è presentato con un’età media di 21 anni e mezzo, primo in classifica in Austria. Si gioca una partita con due squadre con riferimenti uomo a uomo, su tutto il campo, e non si riesce a capire qual è il sistema di gioco. Ci sono i concetti, ma non si può dire qual è il sistema, come attaccano e come difendono. E questa è la direzione del calcio europeo, dove cambia la tattica. Sta cambiando anche la Serie A, cambiano le caratteristiche fisiche dei giocatori, con più intensità. Contro la Fiorentina anche noi non avevamo un sistema di gioco, però ci sono i principi con cui prepari la partita. Da quel punto di vista, io dico che necessariamente siamo migliorati ma abbiamo un percorso che deve dire di mettere la prossima fila di mattoni una volta che si è assestata la prima. Margini di miglioramento ce ne sono tanti”.

Su Mehdi Bourabia e Albin Ekdal in Spezia-Fiorentina: “Penso siano una coppia solida, che stanno dando qualcosa. Bourabia dall’inizio, Ekdal sta dando un contributo determinante e nel momento in cui la loro condizione migliora cercherò di utilizzarla il più possibile”. Dalla Spagna, 'Milan, colpo dal Barcellona': le ultime news >>>