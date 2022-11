Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Colpo in vista dal Barcellona”

Mancano le ultime tre partite di Serie A, contro Spezia, Cremonese e Fiorentina, primo dello stop dell'attività per via dei Mondiali in Qatar. Quella che ci aspetterà, dunque, da metà novembre in avanti, sarà una lunga pausa nella quale, inevitabilmente, si parlerà di calciomercato. Il Milan, come noto, è sempre attento sul panorama italiano ed internazionale alla ricerca di profili che possano fare al caso suo.