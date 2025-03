Milan, senti Pochettino: “Pulisic troppo sotto pressione. Non vogliamo …”

Milan, Pochettino punge su Pulisic: "Troppa pressione". E verso il Mondiale ...

"Non è una scusa, ma un giocatore come lui è stato messo sotto pressione negli ultimi mesi, una pressione elevata. Sicuramente non è il Christian che vogliamo vedere, perché credo che possa fare molto meglio. Se pensiamo all'obiettivo principale, cioè il Mondiale, senza dubbio Christian sarà pronto e darà il meglio di sé per noi".