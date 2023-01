Milan, Pioli: “Theo Hernández e Calabria stanno bene. Tomori assente”

Theo Hernández e Davide Calabria, salvo complicazioni, ci saranno in Milan-Sassuolo di domani. Lo ha detto Stefano Pioli in conferenza stampa

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Sassuolo , partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023 , prima del girone di ritorno del campionato, in programma domani alle ore 12:30 a 'San Siro'.

Milan-Sassuolo, le parole di Pioli su Theo e Calabria

Interpellato sulle condizioni fisiche di Theo Hernández, Davide Calabria e Fikayo Tomori, Pioli ha risposto quanto segue. "Theo Hernández ieri si è allenato in gruppo e a fine allenamento stava bene, non ha manifestato problemi. Se oggi continua così sarà a disposizione per domani. Calabria ha preso una brutta botta ma si è allenato con la squadra e sta bene. Fikayo non ci sarà".