Milan, Pioli: “Mercato? La società si è espressa: siamo a posto così”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Sassuolo , partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023 , prima del girone di ritorno del campionato, in programma domani alle ore 12:30 a 'San Siro'.

Milan-Sassuolo, le parole di Pioli sul mercato

Interpellato sulla possibilità che arrivi qualche rinforzo in questi ultimi giorni di calciomercato invernale, Pioli ha dichiarato di non aspettarsi 'regali' dai dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara. "Abbiamo le risorse e le qualità necessarie per uscire dal momento negativo. La società si è espressa da tempo sul mercato. Stiamo recuperando i giocatori infortunati e siamo a posto così", le parole dell'allenatore del Diavolo. Milan, Maldini ha scelto il bomber per giugno: le ultime di mercato >>>