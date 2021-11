Milan-Sassuolo, Pioli: “Maignan sta bene e gioca. Tomori non convocato”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha parlato della titolarità di Mike Maignan e dell'indisponibilità di Fikayo Tomori

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha parlato della titolarità di Mike Maignan e dell'indisponibilità di Fikayo Tomori. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Maignan sta bene, lavora con la squadra da sabato o domenica scorsa. È pronto. Ha accelerato tantissimo perché ha una grande mentalità. Sta bene e giocherà lui domani. Tatarusanu ha fatto bene, ma non avevo dubbi. Tomori sta meglio, si è allenato con noi, ma non è convocato. Dovrebbe giocare mercoledì".