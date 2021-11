Milan-Sassuolo, Pioli: “Leao sta bene, è pronto per giocare domani”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha parlato delle condizioni fisiche di Rafael Leao. Ha recuperato? Questa la risposta

Dopo gli acciacchi patiti a Firenze, Rafael Leao non è sceso in campo contro l'Atletico Madrid in Champions League. Domani può giocare? Questa la risposta di Stefano Pioli alla vigilia di Milan-Sassuolo in conferenza stampa: "Leao sta bene, non aveva ancora recuperato al 100% dai crampi di Firenze ma è pronto per giocare domani". Clicca qui per leggere le dichiarazioni integrali di Stefano Pioli