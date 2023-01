Milan, Pioli: “Krunic sta bene: intelligente, sa fare bene le due fasi”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Sassuolo , partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023 , prima del girone di ritorno del campionato, in programma domani alle ore 12:30 a 'San Siro'.

Milan-Sassuolo, le parole di Pioli su Krunic

Interpellato su quanto potrà essere utile, al suo Milan, il ritorno di Rade Krunic che, smaltito l'infortunio muscolare, si candida per una maglia da titolare domani contro i neroverdi. "Sta bene, è importante. È rientrato da poco, non so quanto minutaggio potrà avere. Però è un giocatore intelligente, che sa fare bene le due fasi".