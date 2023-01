Milan, Pioli: “De Ketelaere sta meglio: è più forte e strappa di più”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Sassuolo , partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023 , prima del girone di ritorno del campionato, in programma domani alle ore 12:30 a 'San Siro'.

Milan-Sassuolo, le parole di Pioli su De Ketelaere

Interpellato su come ha visto Charles De Ketelaere in occasione dell'ultima partita di Roma contro la Lazio, Pioli ha risposto: "Sta meglio, è più forte e strappa di più. La sua posizione è da trequartista offensivo. Quindi, se giocherà, giocherà da trequartista offensivo. Spesso con De Ketelaere abbiamo giocato con il 4-4-2, con lui al fianco di Olivier Giroud. Cerco sempre di avere una fase difensiva corretta e una offensiva imprevedibile".