Milan-Sassuolo, Fonseca: “Vi dico come stanno gli infortunati”

Come stanno Maignan, Theo Hernandez, Ruben e Sportiello: "Theo Hernandez piccolo problema, ho preferito non farlo giocare. Maignan ha fatto un'operazione, ma saranno pronti venerdì e domani si alleneranno. A fine primo tempo volevo far uscire Rafa Leao, Fofana e Reijnders, ma poi in spogliatoio Ruben aveva un piccolo problema al polpaccio e non volevo rischiare. Sportiello un problema al ginocchio e con 4 sostituzioni era difficile. Per Sportiello devo capire col dottore, ma Ruben non penso sia problematico".