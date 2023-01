Sassuolo, Dionisi: “Il Milan ha perso qualche partita, non l’identità”

Alessio Dionisi, alla vigilia di Milan-Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa. Ecco tutto quello che c'è da sapere sui rivali neroverdi

Daniele Triolo

Alessio Dionisi, tecnico neroverde, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sassuolo, partita della 20^ giornata della Serie A 2022-2023, prima del girone di ritorno del campionato, in programma domani alle ore 12:30 a 'San Siro'. Ecco, dunque, le dichiarazioni di Dionisi sul match, così come riportate da 'TuttoMercatoWeb'.

Milan-Sassuolo, così Dionisi in conferenza alla vigilia — Sul risultato da andare a cercare domani a 'San Siro': "Non si può che prendere spunto dalle parole di Stefano Pioli, condivido in pieno per quello che ha detto anche per la mia squadra. Noi abbiamo fatto il primo punto del 2023 alla quarta partita e se è successo questo è stato per nostro demerito anche. Veniamo da una partita fatta bene dove potevamo tirare fuori anche di più, siamo leggermente migliorati ma non siamo guariti. Servono continuità e atteggiamento, poi ci sono gli avversari che sono i campioni d'Italia, giocano in casa e sono feriti come noi. La spunterà chi avrà l'atteggiamento migliore. La qualità, che loro hanno più di noi, conta ma non è l'unica cosa".

Su cosa si porta il Sassuolo, contro il Milan, dalla sfida pareggiata a Monza: "Il Milan ha perso qualche partita, non ha perso identità, non ha perso niente. Fa le cose e si riconosce in quello che fa. Dovremo essere bravi perché a livello di prestazione lo siamo stati domenica. Possiamo fare meglio nel gioco, dovremo cercare già domani di crescere. Ma in questo momento la compattezza, la volontà e la determinazione devono andare di pari passo e non è scontato".

Su come sta Andrea Consigli: "In settimana si è allenato, sono contento che possa rientrare. Se starà al 100% giocherà, altrimenti ci sarà Gianluca Pegolo che ha fatto bene e merita ed è una bandiera come Francesco Magnanelli, se sta al 100% come sembra giocherà Consigli, altrimenti Pegolo".

Su cosa ha detto alla squadra dopo il pari di Monza: "Ho fatto i complimenti in primis per l'atteggiamento, lo spirito, per l'umiltà con la quale abbiamo affrontato la partita. Perché ci deve essere la giusta alchimia tra umiltà e consapevolezza. Al tempo stesso ho detto peccato perché quanto fatto non è bastato a vincere, passa tanto dalla volontà e dobbiamo voler essere più cinici ma non solo i tre attaccanti, sia quando difendiamo, che ogni gol subito passa da una nostra negligenza".

Sul Sassuolo visto al 'U-Power Stadium': "Possiamo migliorare. Normale che dopo un periodo sicuramente non facile devi pensare a metterci determinazione, volontà e gioco. Non dico che il gioco venga trascurato, magari in questo momento i ragazzi un rischio in più non se lo prendono, ma dobbiamo migliorare, dobbiamo mettere tanto domani sapendo che tanto passa dalla volontà".

Sulle condizioni fisiche di Rogério e Domenico Berardi: "Rogério non ha avuto problemi alla spalla. Ci alleniamo oggi, Rogério sarà disponibile. Berardi si è allenato e ci sarà".

Su come gestisce il dualismo tra Pedro Obiang e Maxime Lopez: "Pedro è un uomo e in questa squadra abbiamo bisogno di uomini, di qualità e personalità. Rispetto a Maxime sa leggere meglio le situazioni, aiuta la squadra in maniera diversa in fase difensiva, Maxime alza il livello del gioco e della qualità ma in questo momento non possiamo rinunciare a Pedro, non escludo che possano giocare insieme. Abbiamo 7 centrocampisti ora, dobbiamo migliorare nell'interscambiabilità dei ruoli".

Sulle condizioni di Mert Müldür: "Mancano un paio di settimane per sapere se sarà disponibile. Domani non ci sarà, nemmeno con l'Atalanta, vedremo da quella dopo".

Sulla possibilità di rivedere il 4-2-3-1 in Milan-Sassuolo: "Stiamo lavorando per interscambiarci, per dare più supporto all'attaccante però per essere equilibrati nelle due fasi in base alla squadra avversaria. Bisogna stare attenti a non essere troppi offensivi per subire una transizione negativa. A Monza l'idea era di giocare a due e difendere a tre in mezzo al campo, Junior Traore doveva legare in fase offensiva e dare una mano in fase offensiva, un po' quello che l'anno scorso era Giacomo Raspadori. Sono le caratteristiche più che la richiesta dell'allenatore, va da sé che il giocatore poi si muove negli spazi che trova. Per domani non ho ancora deciso".

Su Geōrgios Kyriakopoulos che non è riuscito a trovare spazio da titolare: "Questa squadra non può precludere dal mettere dentro la volontà dei giocatori e ogni tanto ci sono giocatori che dimostrano di avere meno volontà. Sono stufo di dover tirare fuori la volontà dai giocatori. Chi gioca a Sassuolo deve giocare per volontà. Chi gioca nel Sassuolo deve giocare per il Sassuolo e faccio le scelte in base alla volontà di un giocatore. Non posso precludere le scelte non considerando questa cosa, quindi ci sono state delle situazioni che mi hanno portato a fare delle scelte".

Sugli ultimi giorni di mercato di gennaio: "L'allenatore deve pensare alla squadra, poi a queste cose ci pensa la società. Credo che la cosa più importante, è una mia convinzione, che per questi colori neroverdi debbano giocare giocatori che hanno la voglia e la volontà di farlo, che hanno la voglia di ambire a giocare con questa maglia. Giocatori che vogliono non che debbano indossare quella maglia. Non abbiamo giocatori in esubero, ma meglio pochi ma buoni. Troppo pochi no, ma gente che abbia la volontà di indossare la maglia neroverde".

Su Obiang e Lopez in coppia già in Milan-Sassuolo: "La miglior condizione Obiang l'ha ritrovata ora. Aveva bisogno di minuti per ritrovare la condizione e non potevo considerarlo in competizione con Lopez. Abbiamo lavorato anche per far giocare insieme Obiang e Lopez, senza nulla togliere agli altri. Potrebbe essere una soluzione sia dall'inizio che in corso d'opera, magari anche domani, dipende dalla partita. La volontà è quella, in questo momento stiamo facendo queste scelte".