Milan-Sampdoria, Ranieri: “Non c’è solo Ibra, ma è un grande campione”

Claudio Ranieri, tecnico blucerchiato, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sampdoria. La gara si giocherà domani, alle ore 12:30, a San Siro. Ecco cosa ha detto: "Ibrahimovic? “Il Milan non è solo Ibra ma lui è un grande campione, un giocatore a tutto tondo che sta dimostrando cosa vuol dire la passione per questo gioco: è un professionista esemplare, si allena bene e si sacrifica molto mettendo combattività e voglia di dimostrarsi. Lui stimola i suoi compagni e quando non c’è i compagni vogliono dimostrare di essere alla sua altezza. Ma noi abbiamo Quaglierella che stimola i compagni proprio come fa Ibra”.