Milan-Sampdoria, Pioli: “Vittoria inutile se falliamo le prossime due”

Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa di Milan-Sampdoria, partita della 36^ giornata della Serie A 2022-2023

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Sampdoria, partita della 36^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è svolta allo stadio 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

PM - Perché la differenza tra questa partita e le altre con le piccole: "Abbiamo avuto più qualità, non abbiamo sbagliato movimenti e ultimo passaggio, abbiamo giocato una bella partita dal punto di vista tecnico e siamo stati bravi a segnare dopo il gol. Poi se abbiamo spazi siamo devastanti e la Sampdoria in effetti è in difficoltà".

Sulla sfida con la Juventus: "Dobbiamo prepararla come una finale. La vittoria di oggi è importante, ma se non ci mettiamo le prossime due, non entreremo nei primi quattro posti, nostro obiettivo in campionato".

Su Giroud: "Per un attaccante fare gol dà fiducia, dà entusiasmo. Non gli sono mai mancate queste cose, lavora tantissimo per la squadra. Contento per lui e per Brahim Diaz, contento per la squadra. Giusta prestazione dopo una delusione. Abbiamo sfruttato l'occasione".

Sul Milan rientrato subito in clima partita mentalmente: "Dovevamo farlo. Non lasciamo alle spalle la delusione facilmente".

Sui recuperi di Rafael Leao efficaci e su cosa gli è piaciuto: "Per uno come lui, perdere 7/10 giorni di lavoro, visto che vive sullo strappo fisico, lo porta a non essere nelle condizioni ottimali nelle partite precedenti. Quando vedo la squadra recuperare palla in modo così aggressivo è bello. Possiamo finire bene il campionato, finché la matematica non ci dirà il contrario, possiamo entrare nelle prime quattro".

Se la Sampdoria è in una situazione alla Fiorentina che perse 5-1 qui col Milan quando c'era lui: "No, sono situazioni diverse. Lì era mancato il capitano, Davide... Dispiace che una società così blasonata e con una tifoseria bella così abbia avuto una stagione difficile. Bisogna ripartire con più impegno".