Milan-Sampdoria, Pioli: “Ibrahimovic è in buonissime condizioni” | News

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sampdoria. Pioli si è soffermato sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic, che viene da due gare giocate con la Nazionale. Ecco cosa ha detto: "Ibra sta bene, ci siamo sentiti quotidianamente come con gli altri. E' contento di essere tornato in Nazionale e a disposizione con noi. Ha fatto due allenamenti di livello, è arrivato in buonissime condizioni. Tutto a posto".