Milan-Sampdoria, Pioli: “Ecco gli indisponibili per domani” | News

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha rilasciato delle dichiarazioni alla vigilia di Milan-Sampdoria. Pioli ha parlato degli indisponibili in casa rossonera: "Non sarà domani il giorno in cui avremo tutti a disposizione, perchè ancora sono fuori Leao, Calabria, Mandzukic, Maldini e forse Brahim. Speriamo per la prossima. Scudetto? Noi vogliamo non avere rimpianti e credo che sono dieci partite da affrontare al massimo".