Milan, Pioli: “Inter? Il difetto è stato non segnare”

Alla vigilia della partita di Serie A contro la Sampdoria, ha parlato, durante la consueta conferenza stampa, l'allenatore del Milan, Stefano Pioli. Non potevano mancare anche riferimenti alla Champions League appena trascorsa. Alla domanda specifica su un possibile complesso di inferiorità rispetto all'Inter, Pioli ha risposto in questo modo: "La differenza l'hanno fatta i due primi tempi delle due partite. Nella partita d'andata abbiamo subito due gol. Nella partita di ritorno abbiamo preparato situazioni diverse e abbiamo creato tre occasioni, ma non siamo riusciti a segnare. Se guardiamo all'occasione che ha avuto il Napoli in casa nostra... Il difetto è stato non segnare".