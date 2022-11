Milan-Salisburgo, Pioli: “Siamo una squadra di livello mondiale”

Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Milan-Salisburgo, 6^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023.

Stefano Bressi

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Salisburgo, partita della 6^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023 svoltasi a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Impegnativo, c'è soddisfazione. Era tutt'altro che semplice. È solo il primo passaggio, non dobbiamo fermarci. Mentalmente e vogliamo essere competitivi in Europa, quindi non bisogna solo passare agli ottavi".

Sugli avversari difficili agli ottavi: "Dobbiamo essere affamati e questo gruppo ha sempre dimostrato motivazione e fame per fare il possibile e di più. Poi siamo Campioni d'Italia, non siamo arrivati in Champions League per caso. Siamo forti, sono giocatori di livello mondiale o lo stanno diventando. Affronteranno una squadra forte, così come forti saranno i nostri avversari. Ora però è importante completare questo troncone. Vogliamo stare in alto in classifica. Poi ricominciare bene a gennaio".

Se è consapevole di essere nella storia o se si fanno alla fine i bilanci: "Sì, ma siamo entrati tutti, non io. Tutto il gruppo di lavoro. Un pezzettino della storia del Milan, piena di successi. Il rinnovo è arrivato perché siamo convinti di poter crescere e fare meglio. Dobbiamo fare bene giorno per giorno. Voglio spendere una parola per i nostri tifosi, giocare a San Siro è troppo bello. Troppo emozionante. Atmosfera incredibile, grazie ai tifosi per le emozioni importanti".

Chi vorrebbe incontrare agli ottavi: "Chi arriverà sarà forte, ma allo stesso tempo stimolante. Ma arriverà tra tanto, avremo tempo per prepararci. Ora concentrati sul campionato, non ho avversari favoriti o preferiti da affrontare".