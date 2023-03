Milan-Salernitana, Pioli: “Leao? Bene. E possiamo servirlo meglio”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Salernitana, ha parlato di Rafael Leao e delle sue recenti prestazioni in Serie A e in Champions League

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato oggi in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Salernitana, partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Interrogato su come stia giocando Rafael Leao in queste ultime partite, in particolare nel match di Londra contro il Tottenham in Champions League, Pioli ha replicato quanto segue.