Milan-Salernitana, Pioli frena Ibrahimovic: “Domani non sarà titolare”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato oggi in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Salernitana , partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Interrogato sulla possibilità che Zlatan Ibrahimovic , così come tutti i quotidiani sportivi dicevano stamattina, partisse titolare contro i campani, Pioli ha risposto quanto segue.

"Ibrahimovic titolare? Domani no, presto sì. Dipende da tante cose. Sta migliorando, si sta allenando con più continuità nelle ultime settimane. Domani non partirà dall'inizio ma ci sarà per aiutarci". Per il ruolo di centravanti, quindi, nel 3-4-2-1 di Pioli, resta favorito Olivier Giroud su Divock Origi. Per Ibra un posto tra le riserve, ma pronto ad alzarsi dalla panchina nel caso in cui la partita lo richiedesse.