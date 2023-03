Milan-Salernitana, Pioli: “Presto per decidere il futuro di Vranckx”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato oggi in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Salernitana , partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Ecco le sue parole sul possibile riscatto di Aster Vranckx .

Sul gol di Maldini venerdì e su Vranckx: "Onestamente non ho visto la partita venerdì, però poi ho visto il gol. Un bel gol, ma non devo fare commenti. Pensiamo a fare più punti possibili. La sconfitta di Firenze ci ha tolto continuità. Il futuro di Vranckx è presto per stabilirlo". Milan-Salernitana, le probabili scelte di Pioli: no turnover?