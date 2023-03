Milan-Salernitana, Pioli: “In campionato con determinazione”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato oggi in conferenza stampa a Milanello i temi principali di Milan-Salernitana , partita della 26^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma domani sera alle ore 20:45 a 'San Siro'. Ecco le sue parole sulla Serie A.

Se la squadra ha ripreso fiducia ed è tornato il vecchio Milan: "La squadra sta bene. Possiamo fare tante cose meglio. Anche mercoledì potevamo. Abbiamo fatto un passo importante per fiducia, che dobbiamo ributtare in campionato. Abbiamo lavorato tanto. Quando c'erano processi fuori, noi abbiamo lavorato tanto e siamo stati uniti. La stagione d'ora in poi è decisiva". Milan-Salernitana, le probabili scelte di Pioli: no turnover?