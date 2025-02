Ruben Dias, difensore del Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa in vista della sfida contro il Real Madrid in Champions League, e gli è stato chiesto dell'assenza di un giocatore importante come Kyle Walker, ora al Milan. Il portoghese ha spiegato le caratteristiche temperamentali del suo ex compagno di squadra, ricordando come ora non vi sia più e come sia necessario trovare un altro giocatore di quel tipo. Ecco, dunque, le sue parole.