Milan-Roma, Ranieri: “Conceicao ha sistemato una squadra”

Se all'Olimpico la Roma avrebbe giocato in modo più offensivo: "Anche il Napoli l'abbiamo aspettato. Non abbiamo sbagliato le palle in uscita, siamo stati più ficcanti. Mi sembra riduttivo ridurre tutto alla spinta dei tifosi, capita. Per nervosismo e davanti a campioni, capita che non riesci a servire Dybala. Poi però li abbiamo messi in crisi, come volevamo dall'inizio. Non penserei in casa o fuori. Con l'Eintracht Francoforte abbiamo giocato così, come col Napoli, tre squadre forti nelle ripartenze. Volevamo evitare di porgergliela su un piatto d'argento. Poi c'è il nostro gioco, oggi farraginoso. Sicuramente l'Olimpico ci dà calore, ma anche chi era qui si è fatto sentire. Non sento il fattore di giocare fuori casa, anche se la classifica ci dice questo. Magari le altre sono impaurite all'Olimpico".