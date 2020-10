Milan-Roma, Pioli: “Partita aperta, loro fortissimi in trasferta” | Serie A News

Milan-Roma, l’attenzione di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Roma, ha messo in guardia i suoi. Ecco perché i giallorossi sono pericolosi: “Abbiamo iniziato bene e dobbiamo cercare di continuare. Affrontiamo un avversario forte, nelle ultime 6 trasferte ha vinto 5 volte e pareggiato 1. Una squadra che somiglia al Milan, una squadra che è arrivata prima di noi in classifica. Hanno inserito giocatori forti come Pedro. Hanno le componenti giuste per essere una squadra ambiziosa. Sarà una partita aperta”.

