Milan-Roma, Pioli: “Obiettivo limitare Dzeko, sa fare tutto” | Serie A News

Milan-Roma, Pioli e lo spauracchio Dzeko

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, in conferenza stampa, ha parlato del match Milan-Roma, in programma domani sera alle ore 20:45. Nessun dubbio sullo spauracchio numero uno: Edin Dzeko. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossonero: “Ogni partita è una prova del 9. Dobbiamo interpretarla come sappiamo fare, giocare al massimo. Dobbiamo pensare al nostro percorso, continuare a pensare ad ogni singola partita come quella più importante. Se pensiamo alla partita di giugno cambiano le caratteristiche, Ibra e Rebic hanno caratteristiche differenti. Zlatan ci dà altre posizioni e situazioni. Sia lui che Dzeko sono registi offensivi e dobbiamo sfruttare le nostre qualità e limitare i rifornimenti per Dzeko, che è bravo a fare tutto“.

