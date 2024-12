Conferenza Milan-Roma, Fonseca: “Pulisic? Ha un problema alla caviglia”

Oggi, durante la conferenza stampa pre-partita, l'allenatore del Milan Paulo Fonseca ha fatto il punto sugli infortuni che stanno condizionando la squadra in questo momento cruciale della stagione. Oltre a parlare della condizione generale del gruppo, Fonseca ha dedicato particolare attenzione al caso di Christian Pulisic , uno dei giocatori più attesi, ma che purtroppo non sarà disponibile per la sfida di domanie. Il tecnico ha spiegato con chiarezza la situazione del giovane attaccante statunitense, svelando i dettagli del suo infortunio e il motivo per cui non sarà convocato.

Fonseca ha dichiarato: "Mi aspettavo che potevamo avere Pulisic. Lui sta bene dall'infortunio che ha avuto, ma negli ultimi due giorni ha un problema alla caviglia, l'ha avuto nel processo di recupero. Non si è allenato con noi e non è pronto nemmeno per stare in panchina". La notizia rappresenta un ulteriore colpo per il Milan, che dovrà fare a meno di un elemento chiave in un momento delicato.