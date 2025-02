Milan-Roma, Conceicao: “Il 4-4-2 mi piace, ma serve equilibrio”

Sulla prima vittoria con due gol di scarto e sui complimenti di Ranieri: "Molto piacere i complimenti. L'ho ringraziato di ciò che ha fatto per il calcio. Per me è un idolo. Prima della partita ho guardato il foglio e leggere allenatori Conceicao e Ranieri è un piacere. Lo ringrazio per le sue parole e complimenti per ciò che ha fatto per il calcio. Abbiamo fatto una buona partita, gli ultimi 10 minuti del primo tempo abbiamo sofferto un po'. A fine primo tempo abbiamo parlato di cose importanti e i cambi hanno portato qualcosa di più".