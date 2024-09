Su Euro2024: "È stata una stagione lunga. Avevo bisogno di non fare nulla per un po' e schiarirmi le idee. Ho rivisto il torneo mentre ero in vacanza e ho verificato com'era stato lì e cosa forse potrebbe essere migliorato alla prossima fase finale, se ci saremo. Penso che abbiamo giocato bene come squadra. Una semifinale del Campionato Europeo non è un’impresa da poco. Penso che possiamo certamente essere orgogliosi. Ovviamente vuoi vincere un campionato europeo. Non ha funzionato. Questo è un buon obiettivo per la prossima fase finale del torneo".