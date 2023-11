Milan-PSG 2-1, Pioli: “Leao si riguardi la partita e …” | UCL Video

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-PSG , partita della 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024 terminata 2-1 per i rossoneri con i gol di Olivier Giroud e Rafael Leao .

Durante la chiacchierata con i giornalisti, particolarmente interessanti queste dichiarazioni di Pioli proprio sulla prestazione dell'attaccante portoghese. Leao è andato in rete in rovesciata nella prima frazione di gioco. Ecco cosa ha detto il tecnico del Diavolo.