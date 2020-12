Milan, Pioli vola basso: “Il coro? Nessuna euforia, solo soddisfazione”

‘Pioli is on fire’: profilo basso del mister

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’allenatore rossonero, alla viglia di Sparta Praga-Milan, è ritornato sul coro ‘Pioli in on fire’ dedicatogli dai giocatori. Profilo basso per tutta la squadra, solo concentrazione in vista dei prossimi impegni. Le parole in conferenza stampa: “Noi ci prepariamo tantissimo per cercare di fare bene e cercare di vincere le partite. Giusto gioire dopo ogni singola partita, siamo abituati a festeggiare sul pullman la sera. La mattina dopo, però, tutti concentrati sulla prossima partita. Non c’è euforia, ma soddisfazione nel vincere la singola partita”. Ti sei perso l’intera conferenza stampa? Recuperala cliccando qui >>>