Milan, Pioli: “Contro il Torino ci è mancata la lucidità”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto in conferenza stampa e ha parlato di cosa non è andato contro il Torino

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Lecce-Milan di domani pomeriggio al 'Via del Mare' in conferenza stampa a Milanello. Tra le domande poste all'allenatore del Diavolo, una in particolare riguardava gli aspetti di criticità che si sono visti nel match contro il Torino in Coppa Italia. Pioli ha risposto che con i granata è mancata soprattutto la lucidità, anche perché i dati parlano da soli. Di seguito le sue parole.