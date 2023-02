Milan, Pioli: “Stiamo cercando di uscire da un momento delicato”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato dopo Milan-Torino, soffermandosi sull'importanza del successo in questo momento

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Torino, partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'San Siro' di Milano. Tra le tematiche toccate dal tecnico del Diavolo anche l'importanza del successo in questo preciso momento storico per la squadra. Di seguito le sue parole.