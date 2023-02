Milan, Pioli: “Non mi ascoltate, non ho mai parlato di problema fisico”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato nella conferenza stampa post Torino, sfogandosi con i giornalisti che non lo ascoltano

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Torino, partita della 22^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'San Siro' di Milano. Il tecnico del Diavolo si è sfogato con i giornalisti presenti dicendo che non viene mai ascoltato e che non ha mai parlato di problema fisico della squadra. Di seguito le sue parole.