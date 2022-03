Milan, Pioli: “Tonali sta bene. Importante avere soluzioni a gara in corso”

Stefano Pioli ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia del match tra Milan ed Empoli, su Sandro Tonali

Domani sera, alle ore 20.45, il Milan affronterà l'Empoli allo Stadio 'Giuseppe Meazza in San Siro'. La gara sarà valida per la 29^ giornata del campionato di Serie A, con i rossoneri che proveranno, e dovranno, difendere il primato in classifica. Alla vigilia di questo importante match, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza. Tra le tante domande a cui si è sottoposto l'allenatore rossonero, Pioli ha risposto così al quesito su Tonali formulato dalla redazione di 'pianetamilan.it': "Tonali sta bene, come gli altri. È importante anche avere delle soluzioni a partita in corso". Intanto è iniziata la trattativa per l'esterno offensivo. Ecco l'offerta.