Milan, Pioli: “Tomori? Siamo molto soddisfatti. Sul futuro…” | News

Stefano Pioli, nel corso della conferenza stampa pre Milan-Sampdoria, ha parlato di Fikayo Tomori, difensore centrale rossonero

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Sampdoria. Pioli ha parlato di Fikayo Tomori, difensore del Milan in prestito dal Chelsea. Ecco cosa ha detto: "Siamo molto soddisfatti di come si è inserito, è un bel ragazzo sorridente, ci dà caratteristiche importanti. Dobbiamo continuare a fare bene, senza pensare al futuro. Dobbiamo pensare alla gara di domani, sarà complicate, le soste tolgono un po' di preparazione alla gara. Concentriamoci su questa gara e poi penseremo al futuro". Intanto il Milan pensa al calciomercato: via Meite. Ecco il sostituto.