Milan, Pioli sul momento di Tomori: “Non cerchiamo mai il colpevole”

Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa anche del momento di Fikayo Tomori dopo quanto fatto lo scorso anno

Il tecnico rossonero Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa i temi principali di Lazio-Milan, partita della 19^ giornata della Serie A 2022-2023, ultima del girone di andata del campionato. Interrogato sulle motivazioni del calo di rendimento di Fikayo Tomori dopo quanto di buono fatto vedere nel corso della passata stagione, Pioli ha risposto come l'obiettivo del Diavolo sia quello ci risolvere i problemi, non di cercare un colpevole. Di seguito le sue parole.