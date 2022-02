Milan, Pioli: “Theo Hernandez è maturato e sta diventando completo”

Stefano Pioli, alla vigilia del derby Inter-Milan, ha parlato della crescita di Theo Hernandez, un giocatore sempre più completo

Stefano Pioli, alla vigilia del derby Inter-Milan, ha parlato della crescita di Theo Hernandez, un giocatore sempre più completo. Queste le dichiarazioni in conferenza stampa: "Sicuramente è maturato. È normale in un percorso di un giocatore giovane. Le ultime partite, soprattutto difensivamente, sono state tra le sue migliori. Sta diventando completo. Deve puntare al massimo, può essere decisivo. Da uno come lui ci si aspetta tante giocate offensive, ha le capacità e anche domani può mettere in risalto le sue qualità".