Milan, Pioli: “Tanti momenti belli quest’anno, ma ce n’è uno in particolare”

Milan, il ricordo più bello del 2020 di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Lazio, ha parlato dei momenti più belli in rossonero. Ecco il suo preferito: “Tanti momenti belli in questa stagione. Abbiamo ottenuto risultati importanti. Ma la mia soddisfazione è rivolta a ciò che vedo ogni giorno nei miei giocatori. Li avevo lasciati motivati e vogliosi ad agosto, li ho ritrovati così in questa stagione dopo tre settimane di pausa. Vogliono crescere, migliorare, essere ambiziosi. La giornata più bella? Quando Ivan Gazidis mi ha comunicato l’intenzione della proprietà di continuare con me questo progetto con questo grande gruppo”. Clicca qui per la conferenza stampa integrale di mister Pioli >>>