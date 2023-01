Milan, Pioli sul ritiro: “Se qualcosa non va, fatico ad aspettare”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha presentato Lecce-Milan di domani pomeriggio al 'Via del Mare' in conferenza stampa a Milanello. Interrogato dei cronisti presenti in merito alle motivazioni che lo hanno spinto a optare per il ritiro dopo la sconfitta contro il Torino in Coppa Italia, ha risposto di far fatica ad aspettare quando succede qualcosa che non va. Di seguito le sue parole.