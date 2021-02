Milan, Pioli su Gazidis: “Il nostro rapporto è cresciuto nel tempo”

Milan, Pioli sulle parole di Gazidis

Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di ‘Sky Sport’. Nei temi trattati, il manager sudafricano ha commentato il grande lavoro svolto da Stefano Pioli negli ultimi mesi e non solo. L’allenatore, in conferenza stampa, ha dichiarato di aver apprezzato questo elogio dal suo dirigente. Le parole: “Le parole di Ivan non possono che avermi fatto piacere. Siamo in sintonia e il nostro rapporto è cresciuto nel tempo. Siamo tutti uniti ed è la cosa più importante in un club. Stiamo lavorando tutti nella stessa direzione per far sì che il club torni ai fasti di un tempo”. Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di Stefano Pioli >>>