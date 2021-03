Milan, Pioli su Calhanoglu: “Covid e infortuni hanno abbassato i suoi ritmi”

Stefano Pioli, alla vigilia di Fiorentina-Milan, ha parlato del calo di rendimento di Hakan Calhanoglu. Le dichiarazioni in conferenza stampa

Stefano Pioli, alla vigilia di Fiorentina-Milan, ha parlato del calo di rendimento di Hakan Calhanoglu. Le dichiarazioni in conferenza stampa. Quanto ci vorrà per vedere il numero 10 di nuovo al massimo? La risposta in conferenza stampa: "Calhanoglu? Covid e infortuni hanno influito molto. È stato importantissimo, sta lavorando per tornare al massimo e sono sicuro che ci riuscirà. Quanto manca per vederlo come prima? Mi auguro poco. I problemi che ha avuto hanno abbassato i suoi ritmi, ma già giovedì è cresciuto. Spero possa incidere già domani". Clicca qui per leggere la conferenza stampa integrale di mister Pioli