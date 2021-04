Milan, Pioli: “Stanchezza? No, dobbiamo solo essere più efficaci”

Stefano Pioli, alla vigilia di Lazio-Milan, ha risposto così alla domanda se ci sia stanchezza nei giocatori. Questa la sua analisi

Stefano Pioli, alla vigilia di Lazio-Milan, ha risposto così alla domanda se ci sia stanchezza nei giocatori. Questa la sua analisi in conferenza stampa: "La stanchezza fisica non c'è. Mercoledì dai nostri dati è venuto fuori che è stata una delle migliori partite. Dobbiamo essere efficaci negli ultimi metri, ma non è cosa da poco. Era difficile immaginare che potessimo mantenere quel ritmo per tutta la stagione. Dobbiamo essere obiettivi e lucidi perché c'è stato un momento in cui in cui prendevamo più di quello che meritavamo. Quello che conta è che siamo lì e che abbiamo 6 partite per centrare un obiettivo importante".