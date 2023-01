Milan, Pioli: “Bisogna mandare in campo una squadra con idee chiare”

Stefano Pioli , tecnico rossonero, ha presentato Lecce-Milan di domani pomeriggio al 'Via del Mare' in conferenza stampa a Milanello . Interrogato su cosa pensasse delle prestazioni recentemente ottenute dai suoi ragazzi, l'allenatore del Diavolo ha precisato che a suo modo di vedere è importante mandare in campo un undici che abbia le idee chiare. Di seguito le sue parole.

Milan, le parole di Stefano Pioli sulle recenti prestazioni

"Contro la Roma abbiamo fatto una bella partita fino all'85'. Contro il Torino non ho visto una brutta prestazione fino alla parità numerica, poi in uno in più siamo stati insufficienti. La difesa a 3 o a 4 non è determinante. Per quel che mi riguarda è importante mandare in campo una squadra con una strategia e con idee tattiche chiare".