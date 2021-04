Milan, Pioli: “Sfavori arbitrali? Quando giochiamo come sappiamo, vinciamo”

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Genoa, ha dimostrato di non voler dare troppo peso agli sfavori arbitrali. Ecco le sue dichiarazioni

Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Genoa, ha dimostrato di non voler dare troppo peso agli sfavori arbitrali. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa: "Noi dobbiamo concentrarci sulle situazioni che possiamo determinare, come la nostra prestazione. Quando giochiamo come sappiamo, vinciamo. Non dobbiamo perdere energie pensando ad altre cose e sviste. Arbitrare in Italia è difficile, pensavo che l'assenza di pubblico potesse favorire, invece lo complica. Sentire protestare sempre non è facile. Abbiamo una classe arbitrale di livello, noi dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo determinare".