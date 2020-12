Milan, Pioli: “Senza Ibra non siamo cambiati. Sull’astinenza di Rebic…”

Milan, Pioli su Ibra e Rebic

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli, alla vigilia di Milan-Parma, ha parlato dell'assenza di Zlatan Ibrahimovic e dell'astinenza di Ante Rebic. Ecco la sua opinione in conferenza stampa: "Credo che il nostro modo di giocare non è cambiato così tanto. Zlatan è un riferimento offensivo, ma sa anche legare bene il gioco e legare tra le linee con Calha che attacca gli spazi. Ogni giocatore ha delle caratteristiche. Ovviamente Rebic deve attaccare di più la profondità. Chiaro che per un attaccante è importante il gol, ma per me conta il lavoro per la squadra, i movimenti ed essere determinante. Lui lo sta facendo, anche con gli assist".