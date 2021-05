Milan, Pioli: “Se #Pioliout mi fa incazzare? Non l’ho mai sentito…”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Torino

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Torino. Pioli ha risposto così a un collega che gli chiedeva del famoso hashtag #Pioliout: "Se mi fa incazzare? Non so, a Milanello non l'ho mai sentito. Io provo tutti i giorni a migliorarmi, a crescere. Ho una passione che mi porto dentro che non mi permette di fermarmi, io voglio continuare a crescere in tutte le dinamiche del mio lavoro. Il mio processo di crescita non è finito, tutte le esperienze mi hanno aiutato a migliorare. Non sono più un allenatore giovane ma dentro mi sento ancora giovane".